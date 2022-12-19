NYT заявляет, что «идеал демократии в Израиле находится под угрозой»

В статье New York Times говорится, что следующее правительство во главе с назначенным премьер-министром Нетаниягу ставит под угрозу израильскую демократию.

В статье NYT говорится, новый кабинет, в котором лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу вскоре примет присягу, может представлять опасность для усилий Израиля по примирению своего еврейского характера с либерально-демократическими ценностями.

Об этом сообщает Israel Hayom.

«Хотя Нетаниягу явно пользуется поддержкой израильского электората, победа его коалиции была незначительной и не может рассматриваться как широкий мандат на уступки ультрарелигиозным и ультранационалистическим партиям, которые ставят под угрозу идеал демократического еврейского государства», — говорится в статье.

«Это правление было решительным сторонником Израиля и решения о создании двух государств в течение многих лет, и мы по-прежнему привержены этой поддержке. Антисемитизм растет во всем мире, и, по крайней мере, часть критики Израиля является результатом такая ненависть», — говорится в статье.

Согласно статье, позиция членов правительства может сделать невозможным в военном и политическом отношении достижение решения о создании двух государств. Администрация президента США Джо Байдена, по мнению издания, должна будет сделать все, что в ее силах, чтобы заявить о своей поддержке равноправия и верховенства закона в Израиле.

«Поддержка Америкой Израиля отражает уважение наших двух стран к демократическим идеалам. Президент Байден и Нетаниягу должны сделать все возможное, чтобы подтвердить это обязательство», — говорит газета.

Также отмечается, что лидер партии «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир был осужден за терроризм, что лидер Религиозно-сионистской партии Бецалель Смотрич является горячим сторонником аннексии территорий Иудеи и Самарии, и что лидер партии Ноам Ави Маоз описывает себя как «гордого гомофоба».

Ранее Курсор писал, что СМИ разузнали, когда Нетаниягу объявит состав нового правительства. Будущий премьер-министр должен объявить о формировании своего кабинета до 21 декабря.

Наша редакция писала, что посол США рассказал об отношении его страны к Нетаниягу. Том Найдс рассказал, что давно знаком с новым премьер-министром Биньямином Нетаниягу: «Он известен в США. Мы считаем, что он очень умен».

Курсор также сообщал, что источники сообщили СМИ, почему Нетаниягу будет тянуть переговоры до последней минуты. Нетаниягу хочет избежать бунта внутри своей партии.