СМИ разузнали, когда Нетаниягу объявит состав нового правительства

Будущий премьер-министр должен объявить о формировании своего кабинета до 21 декабря.

В предстоящий вторник, накануне истечения десятидневного периода, предоставленного президентом, назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщит Ицхаку Герцогу о готовности объявить состав своего будущего правительства.

Об этом пишет портал Mako.

По информации издания, еще чуть более чем через неделю — 28 или 29 декабря — Нетаниягу приведет к присяге правительство в Кнессете. За день-два до этого будущий премьер-министр проинформирует членов Кнессета от «Ликуда» о том, кто из них назначен министром и в какое министерство.

«Тем временем продолжаются баталии за портфели — такие, например, как транспортный. Эли Коэн — главный кандидат, но Мири Регев все еще настаивает на том, чтобы получить это кресло. Что касается портфеля министра иностранных дел, то ведущим кандидатом по-прежнему остается Амир Охана. Рон Дермер, вероятно, получит особую должность — министра по особым поручениям в канцелярии премьер-министра и члена кабинета политической безопасности», — информирует СМИ.

Также издание называет предполагаемый полный состав нового Кабинета министров. По данным СМИ, он будет насчитывать 11 министров: Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант , Ярив Левин, Рон Дермер, Амир Охана, Мири Регев, Эли Коэн, Исраэль Кац, Арье Дери, Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир.

«В состав кабинета действительно войдут 11 министров (некоторые из которых, вероятно, будут работать в кабинете по очереди) с явным большинством в пользу политики, которую Нетаниягу и Галант будут проводить в качестве премьер-министра и министра обороны», — прогнозирует издание.

Ранее Курсор писал, что Смотрич высказался о скандальном законопроекте Бен-Гвира. Смотрич поддержал Итамара Бен-Гвира: «Требование о подчинении полиции министру — самое справедливое в мире».

Также, как информировал Курсор, Смотрич заявил, что Нетаниягу полностью поддерживает роспуск гражданской администрации. Политик утверждает, что партия Ликуд вела себя во время переговоров «как торгаш».

Наша редакция сообщала, что Смотрич настаивает на внесении поправки в Закон о возвращении.