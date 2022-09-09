Обнародованы первые кадры с королем Чарльзом III и королевой-консортом Камиллой после смерти Елизаветы II

Монарх и его супруга были замечены впервые после объявления о смерти королевы Елизаветы.

Старшие члены королевской семьи вернулись в Лондон в пятницу после смерти королевы Елизаветы, которая скончалась «мирно» в замке Балморал в Шотландии в четверг.

Прибытие Чарльза и Камиллы в Лондон растрогало соцсети, так как они впервые оказались в столице в качестве короля и королевы-консорта.

His Majesty King Charles III and Her Majesty Queen Camilla are on their way to London. pic.twitter.com/0B3agQiKv3 — Isa (@isaguor) September 9, 2022

A King in mourning. His Majesty King Charles III. His Majesty King Charles III and Her Majesty Queen Camilla are on their way to London. pic.twitter.com/DG2IAmDg43 — Isa (@isaguor) September 9, 2022

Charles Returns To London A King King Charles III and Camilla, Queen Consort leave RAF Northolt after arriving from Aberdeen on September 9, 2022 in Ruislip, United Kingdom. (Photo by Leon Neal/Getty Images) pic.twitter.com/l5aL2rrwfw — Leon Neal (@tabascokid) September 9, 2022

King Charles III, left, leaves Aberdeen Airport as he travels to London following Thursday's death of Queen Elizabeth II Pic AP pic.twitter.com/hFTHHasVZ0 — Elliot Wagland (@elliotwagland) September 9, 2022

#WATCH | King Charles III and Queen Consort Camilla arrive in London. King Charles will be officially proclaimed as Britain's new monarch at a meeting of the Accession Council at St James's Palace on Saturday, 10th September. (Source: Reuters) pic.twitter.com/gBsiyKylp7 — ANI (@ANI) September 9, 2022

King Charles III is seen for the first time since the death of his mother, as he boards a plane at Aberdeen Airport destined for London. pic.twitter.com/ByBdJZNJS8 — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) September 9, 2022

Видео, на котором Чарльз и Камилла заходят в Букингемский дворец:

תם עידן אליזבת | המלך צ'רלס ורעייתו קמילה נכנסו בשערי ארמון בקינגהם @itamargalit pic.twitter.com/OaDkXBoCE5 — כאן חדשות (@kann_news) September 9, 2022

Позже в пятницу новый король встретится с новоизбранным премьер-министром Лиз Трасс и выступит с речью перед нацией в 18:00 по местному времени.

73-летний Чарльз и 75-летняя Камилла отправились к королеве в Шотландское нагорье после того, как Букингемский дворец объявил, что ее врачи «обеспокоены» здоровьем Ее Величества.

Там к ним присоединились принцесса Анна, принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард, его жена Софи, графиня Уэссекская, и принц Гарри, который на этой неделе находился в Европе с женой Меган Маркл для серии благотворительных визитов.

Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.

Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II.