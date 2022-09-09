Обнародованы первые кадры с королем Чарльзом III и королевой-консортом Камиллой после смерти Елизаветы II

16:16, Сегодня
Мировые новости
принц чарльз фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Монарх и его супруга были замечены впервые после объявления о смерти королевы Елизаветы.

Старшие члены королевской семьи вернулись в Лондон в пятницу после смерти королевы Елизаветы, которая скончалась «мирно» в замке Балморал в Шотландии в четверг.

Прибытие Чарльза и Камиллы в Лондон растрогало соцсети, так как они впервые оказались в столице в качестве короля и королевы-консорта.

Видео, на котором Чарльз и Камилла заходят в Букингемский дворец:

Позже в пятницу новый король встретится с новоизбранным премьер-министром Лиз Трасс и выступит с речью перед нацией в 18:00 по местному времени.

73-летний Чарльз и 75-летняя Камилла отправились к королеве в Шотландское нагорье после того, как Букингемский дворец объявил, что ее врачи «обеспокоены» здоровьем Ее Величества.

Там к ним присоединились принцесса Анна, принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард, его жена Софи, графиня Уэссекская, и принц Гарри, который на этой неделе находился в Европе с женой Меган Маркл для серии благотворительных визитов.

Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.

Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II.

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Автор материала:
Ирен Давид
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