Обнародованы первые кадры с королем Чарльзом III и королевой-консортом Камиллой после смерти Елизаветы II

Старшие члены королевской семьи вернулись в Лондон в пятницу после смерти королевы Елизаветы, которая скончалась «мирно» в замке Балморал в Шотландии в четверг.
Прибытие Чарльза и Камиллы в Лондон растрогало соцсети, так как они впервые оказались в столице в качестве короля и королевы-консорта.
Видео, на котором Чарльз и Камилла заходят в Букингемский дворец:
Позже в пятницу новый король встретится с новоизбранным премьер-министром Лиз Трасс и выступит с речью перед нацией в 18:00 по местному времени.
73-летний Чарльз и 75-летняя Камилла отправились к королеве в Шотландское нагорье после того, как Букингемский дворец объявил, что ее врачи «обеспокоены» здоровьем Ее Величества.
Там к ним присоединились принцесса Анна, принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард, его жена Софи, графиня Уэссекская, и принц Гарри, который на этой неделе находился в Европе с женой Меган Маркл для серии благотворительных визитов.
Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.
Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II.