Обнародованы шокирующие подробности массового убийства сирийцев режимом Асада в 2012 году

Новые подробности резни 2012 года в сирийском городе Дарайя на ранних этапах гражданской войны в стране появились в новом всеобъемлющем отчете.

Расследование, спонсируемое Сирийско-британским консорциумом, собрало доказательства и показания свидетелей зверств, совершенных войсками Башара Асада в пригороде Дамаска десять лет назад, впервые предоставив подробные отчеты об убийствах около 700 человек.

«Это расследование показывает, что правительство Асада, в том числе Четвертая дивизия, Республиканская гвардия, разведка ВВС, шабиха [ополченцы, спонсируемые государством] и поддерживающие «Хизбаллу» и иранские ополченцы, совершали систематические нападения на гражданское население Дарайи», — говорится в сообщении. отчет читает.

«Правительство и связанные с ним силы устроили резню, убивая мужчин, женщин и детей. Свидетели сообщили, что отдельные лица и целые семьи были окружены, а затем расстреляны с близкого расстояния в своих домах и в подвалах зданий», — говорится в документе.

В отчете говорится, что самым крупным из таких инцидентов была казнь 80 пожилых мужчин, женщин и детей в здании Аль-Сакка в Дарайе. В отчете также отмечается, что от 44 до 56 мирных жителей, пытавшихся бежать из города, «были лишены своего имущества и убиты» на перекрестке Зарде.

Силы Асада обстреливали целые кварталы и преднамеренно наносили удары по больницам и школам «ракетами, реактивными снарядами и минометами, а также наносили удары с вертолетов и боевых самолетов». Правительственные силы также участвовали в «кампании организованных грабежей и разрушений».

Другие свидетели рассказали, что видели, как солдаты загружали грузовики и военные машины награбленными вещами. По словам свидетелей, в одном районе города военные разграбили продуктовый магазин, оставив местное население без доступа к еде на время бойни.

«Я был потрясен дерзостью режима в разграблении и разграблении города после того, как он только что совершил жестокую бойню», — сказал один из свидетелей.

Систематическое нападение на мирное население Дарайи происходило с 20 по 26 августа 2021 года. К концу недели было убито более 700 человек, 514 из которых были опознаны по именам. Остальные трупы опознать не удалось.

Расследование «показывает, что, несмотря на то, что прошло 10 лет и собраны существенные доказательства, ответственность и справедливость по-прежнему ускользают от жителей Дарайи».

В нем говорится, что свидетели «дали свои показания, рассказав об ужасных преступлениях, совершенных в Дарайе их собственным правительством, основываясь на своей вере в то, что их история может однажды помочь восстановить справедливость и привлечь к ответственности».

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