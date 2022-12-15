Обстрел Хизбаллы: в Ливане погибло двое миротворцев ООН

Миротворческие силы ООН в Ливане (UNIFIL) попали в засаду по дороге в Бейрут 14 декабря. Двое ирландских военных погибли.

От полученных во время обстрела сил миротворческого конвоя НАТО погиб еще один ирландский солдат. Таким образом число жертв увеличилось до двух человек, и еще двое солдат получил ранения.

Ирландские солдаты, принадлежащие к Временным силам Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), были застрелены во время патрулирования южной территории Ливана в среду. Группа из двух бронетранспортеров с восемью ирландскими военнослужащими подверглась обстрелу Хизбаллы, когда они ехали со своей базы на юге Ливана в столицу Бейрута в среду.

Оба солдата были доставлены после нападения с тяжелыми ранениями в критическом состоянии в одну из больниц Сайды, но медики не смогли спасти их жизни.

Ирландские военные заявили: «С глубоким прискорбием Óglaigh na hÉireann [Силы обороны Ирландии] могут подтвердить гибель наших миротворцев во время серьезного инцидента в Ливане прошлой ночью».

Глава пресс-службы террористической группировки «Хизбалла» Вафик Цафа призвал не спешить с выводами, а дождаться расследования. Он выразил соболезнования в связи с гибелью солдат UNIFIL, но не признал вину Хизбаллы. По его словам, инцидент был неумышленным. При этом он отверг обвинения в адрес террористической группировки.

Ранее Курсор писал, что Иран считает, что Хизбалла гарантирует Ливану морское соглашение с Израилем.

Также напомним, Израиль обратился к ООН с важным призывом.