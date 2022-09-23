Одессу атаковали дронами-камикадзе: опубликованы видео

В Одессе раздались взрывы. Над городом видели, вероятно, иранский дрон.

В Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

«Суспільне» сообщает, что перед этим в небе над городом видели беспилотник, очень похожий на иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136, которые россияне переименовали в «Герань-2».

После взрывов дым был замечен в районе порта.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что в городе работает противовоздушная оборона.

«Суспільне» со ссылкой на Оперативное командование «Юг» сообщило, что город все же атаковали дроны Shahed-136. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, погиб гражданский человек. Один дрон сбили над морем.

Ранее Курсор писал, что в днр/лнр торопятся с референдумом: ВСУ может не дать им такого шанса.

Также мы информировали, что в панике и спешке оккупанты пытаются подкупить людей ради «референдумов».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!