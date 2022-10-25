Один из крупнейших спортивных брендов прекращает сотрудничество с Канье Уэстом

Заявления рэпера «нарушают такие ценности компании, как разнообразие и инклюзивность, взаимное уважение и справедливость».

Немецкая транснациональная корпорация Adidas объявила во вторник, что разрывает отношения с Йе (настоящее имя Канье Уэст) после серии антисемитских и оскорбительных заявлений американского рэпера, продюсера и модельера.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Adidas не терпит антисемитизма и любого другого языка ненависти. Недавние комментарии и действия Йе были неприемлемыми, разжигающими ненависть и опасными, и они идут вразрез с ценностями компании — такие как разнообразие и инклюзивность, взаимное уважение и справедливость», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что после тщательного анализа компания приняла решение немедленно прекратить партнерство с Йе, прекратить производство продуктов под брендом Yeezy и прекратить все платежи Йе и его компаниям.

Как сообщал Курсор, знаменитый рэпер Канье Уэст, который недавно переименовал себя и теперь появляется как «Йе», пригрозил пойти «смертным приговором против евреев» в очевидной антисемитской тираде в Твиттере. Йе ответил на обвинения в антисемитизме, заявив, что он не может быть антисемитом, «потому что чернокожие на самом деле евреи».

«Вы, ребята, играли со мной и пытались забить всех, кто выступает против ваших планов», — продолжил Йе.

Ранее Курсор писал о том, что Канье Уэст надел черный лонгслив, на котором было написано White Lives Matter (перевод – «Жизни белых важны»). Эта фраза является отсылкой к организации White Lives Matter, которая, в противовес движению Black Lives Matter, защищает права белого населения.

Также Курсор информировал о том, что Канье Уэст заявил, что ему угрожали убийством из-за поддержки Трампа.