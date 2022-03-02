Официальные лица США: разгневанный Путин представляет опасность для Запада

Эксперты разведки говорят, что изоляция Путина может привести к эскалации насилия, а сенатор Марко Рубио обеспокоен ядерными атаками.

Спецслужбы США предупреждают, что президент России Владимир Путин расстраивается из-за неспособности его вооруженных сил одержать решающие победы на Украине, и что он может в ответ усилить насилие.

Поскольку российская экономика находится на грани катастрофы из-за глобальных санкций, путинские вооруженные силы, похоже, запутались в Украине, не в силах отразить неожиданно сильную реакцию страны на вторжение.

Согласно источникам, которые говорили с новостным агентством, Путин отреагировал на новости о трудностях России в Украине вспышками гнева на тех, кто ниже его, включая его ближайшее окружение.

«Этот человек явно был застигнут врасплох размером украинского сопротивления», — сказал MSNBC сенатор Марк Уорнер (D-VA), председатель сенатского комитета по разведке. «Он самоизолировался. Он мало был в Кремле».

По мнению аналитиков американской разведки, было бы необычно, если бы у Путина, бывшего офицера КГБ, который обычно сдерживает свои эмоции, были вспышки гнева.

Сенатор Марко Рубио (R-FL), член сенатского комитета по разведке, предупредил в Твиттере, что Путин становится «опасностью» для Запада, написав это слово заглавными буквами.

«Старый Путин был хладнокровным, но расчетливым убийцей. Этот новый Путин еще более опасен», — сказал Рубио.

«Легитимность Путина основывалась на имидже сильного лидера, который вернул России статус сверхдержавы после катастроф 90-х. Теперь экономика в руинах, военные унижены, и его единственными инструментами для восстановления баланса сил с Западом являются ядерное оружие».

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