В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты не смогут достичь поставленных целей

Подразделения территориальной обороны усиливают личный состав Вооруженных Сил Украины и выполняют задачи по охране и обороне важных объектов инфраструктуры столицы.

Украина уже шесть дней уверенно противостоит агрессору. Российские захватчики не смогли взять ни одного крупного города. И вот в генеральном штабе ВСУ заявили, что у оккупантов не получится достичь своих целей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в соцсети Facebook.

Так, российские войска показали миру свое коварство посредством нанесения ракетных ударов по мирным жителям. Именно этим они показывают свою «смелость».

В первую очередь российские войска хотят занять Киев, однако сделать у них это не получится. Также напряженные направления – это Харьков и Мариуполь, который находится на берегу Азовского моря.

В генштабе заявили, что штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону. Города хорошо охраняют, а потому у оккупантов нет шансов на прорыв и оккупацию этих важных городов.

Ранее Курсор сообщал, что украинские спецслужбы смогли сорвать покушение на Зеленского.

Кроме того, мы писали, что российские войска собираются выйти из Херсона при помощи заложников.

Еще напомним, что восемь человек погибло в результате российского удара по жилому дому в Харькове.

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