Оккупация Германии: путин опозорился с новым заявлением

17:50, Сегодня
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владимир путин фото
Фото: скриншот из YouTube

Пребывая во власти большое количество лет, у любого государственного лидера произошло бы искажение реальности и истории. Но путин переплюнул всех диктаторов в истории человечества.

Ни для кого не секрет, что президент российской федерации* владимир путин с самого начала полномасштабного вторжения на территории соседнего суверенного государства, стал подменять понятия и искажать историю целой нации. Он выдумал нового врага в обличии Украины и начал внушать своим гражданам о необходимости защиты россии. Будучи под десятилетним влиянием антиукраинской пропаганды россияне стали ведомыми — и не верят больше ничему, кроме того, что транслирует путин и его соратники через экраны телевизоров.

Но не только историю Украины пытается переписать владимир путин. Он часто затрагивает и другие страны и государства, таким образом очерняя другие национальности в глазах своих граждан. К примеру, совсем недавно, кремлевский диктатор заявил, что «оккупационные войска» США якобы до сих пор стоят в Германии. Подробнее об этом информирует информационное агентство ASPI.

Так, на встрече со студентами Московского государственного университета, путин заявил, что в Германию оккупировали США. Уточняется, что после Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на 4 сектора: американский, английский, французский и советский. Так вот по словам путина, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса. А Америка якобы этого не сделала, и потому «на территории Федеративной Республики Германия находятся американские оккупационные войска».

Ранее «Курсор» информировал, что путин приказал превратить прифронтовые украинские города в руины. Кремлевский диктатор зол на провал так называемой СВО, и потому будет мстить украинцам до последнего.

Напомним, что в украинской разведке заявили, что путин болен и это подтверждено. Более того, российские власти активно используют путинских двойников, которые выполняют роль главы государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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