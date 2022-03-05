ООН наращивает объемы гуманитарной помощи в Украине

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник во второй половине дня заседание, посвященное эскалации гуманитарных потребностей, возникших после вторжения России в Украину.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Организация Объединенных Наций намерена увеличить масштабы своих гуманитарных операций, чтобы помочь как тем, кто остался в Украине, так и миллионам тех, кто выехал.

По словам пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика, Гутерриш передал это обещание министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе в телефонном разговоре.

По словам Дюжаррика, они также обсудили условия безопасной эвакуации гражданских лиц, включая иностранцев, из зон боевых действий.

По оценкам ООН, 12 миллионов человек, оставшихся в Украине, и 4 миллиона, бежавших в соседние страны, будут нуждаться в гуманитарной помощи в ближайшие месяцы.

Ранее редакция нашего сайта писала, что российские войска захватили психиатрическую больницу под Киевом. Бородянка подверглась сильному обстрелу со стороны вторгшейся российской армии на прошлой неделе. Ранее в этом поселке был обстрелян реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Украине взяли в плен летчика, который бомбил объекты в Сирии.

Еще напомним, что Эрдоган призывает Путина прекратить вторжение в Украину.

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