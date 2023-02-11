ООН примет резолюцию о войне россии против Украины в годовщину полномасштабного вторжения

В проекте содержится призыв к государствам-членам ООН и международным организациям «удвоить поддержку дипломатических усилий» для достижения мира.

Страны-партнеры Украины распространили проект резолюции, предлагаемой для принятия Генеральной ассамблеей ООН в годовщину полномасштабного вторжения российской федерации* 24 февраля. В документе подчеркивается необходимость мира, обеспечивающего «суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность» Украины.

Как сообщает Associated Press, проект озаглавлен «Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине».

По информации СМИ, экстренная сессия Генеральной ассамблеи по Украине начнется во второй половине дня 22 февраля. Ожидается, что десятки выступлений продлятся большую часть 23 февраля, а голосование ожидается поздно в тот же день.

В документе подчеркивается необходимость достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира» в Украине «как можно скорее» в соответствии с принципами Устава ООН, который требует, чтобы все государства-члены ООН воздерживались в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства и решали споры мирным путем.

В проекте также содержится призыв к государствам-членам ООН и международным организациям «удвоить поддержку дипломатических усилий» для достижения мира на этих условиях. Предлагаемая резолюция повторяет предыдущее требование Генассамблеи, чтобы рф «немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы» из международно признанных границ Украины, и подтверждает, что никакая территория, захваченная с помощью угрозы или применения силы, не будет считаться законной.

Проект требует обращения со всеми военнопленными в соответствии с Женевскими конвенциями и призывает к «полному обмену» военнопленными, освобождению незаконно удерживаемых лиц, «возвращению всех интернированных, насильственно перемещенных и депортированных гражданских лиц, в том числе детей».

Курсор писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.