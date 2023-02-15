Оперный дирижер вымазал лицо критика собачьими фекалиями, потому что его разозлила плохая рецензия

Глава крупной немецкой балетной труппы находится под следствием полиции из-за того, что якобы вытер собачьими фекалиями лицо критика, который предоставил ему отрицательный отзыв.

Об этом сообщает The Guardian.

Предполагается, что директор балетной труппы Ганноверской государственной оперы Марко Гёке столкнулся с балетным критиком Frankfurter Allgemeine Вибке Хюстером в антракте своего последнего шоу в Ганноверском оперном театре.

Он был разозлен рецензией Хюстера на его постановку «В голландских горах» с Nederlands Dans Theater в Гааге. Frankfurter Allgemeine и Хюстер заявили, что Геке разозлился и обвинил критика в личных нападках на художников, а потом вытащил из кармана пакет с собачьими фекалиями и ткнул их ему в лицо.

«Он втирал собачьи какашки с открытой стороны пакета мне в лицо. Когда я поняла, что он делает, я закричала», — сказала Хюстер.

Балетная труппа Ганноверской государственной оперы отстранила Геке от работы. В оперном театре подтвердили инцидент, и Геке запретили входить в здание.

Хюстер сказал, что после того, как оперный дирижер сделал это с фекалиями, он выбежал, и никто его не остановил. Она немедленно уехала, чтобы найти ближайший полицейский участок и подать заявление о возбуждении уголовного дела.

В рецензии Хюстер было сказано, что ощущение от просмотра шоу Геке сравнимо с тем, что «человек чередуется между состоянием безумия и смертью от скуки», и добавила, что нахождение в аудитории ощущается как «постоянное состояние выхода на пенсию». Сам Геке пока не прокомментировал этого.

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