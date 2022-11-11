Опросы показали, кого евреи поддержали на промежуточных выборах в США

Опрос, проведенный по заказу J Street, и другой экзит-пол, проведенный от имени Fox News Channel и Associated Press, также показали значительное большинство евреев, голосующих за демократов. Это соизмеримо с еврейским голосованием в прошлом, которое обычно благоприятствовало демократам два к одному.

Опрос J Street показал, что 74% респондентов проголосовали за демократов и 25% за республиканцев, в то время как опрос Fox/AP показал раскол 65% против 33%.

Опрос J Street, проведенный GBAO, консалтинговой компанией, которая работает в основном с либеральными и демократическими группами, спросил избирателей-евреев, какие два вопроса были для них главными при рассмотрении их голоса.

Реакция гораздо больше соответствовала проблемам, подчеркнутым демократами, отмене Верховным судом права на аборт в этом году и предполагаемой угрозе демократии из-за лжи о выборах 2020 года, распространяемой бывшим президентом Дональдом Трампом и его союзниками, чем те, которые подчеркивали республиканцы. включая преступность и инфляцию.

Возглавляют список «государство демократии», которое 55% респондентов включили в свои два главных вопроса, и аборт, который назвали 40%. Инфляция составила 27%, а преступность — 16%.

Джим Герштейн, проводивший опрос J Street в ГБАО, объяснил разницу между своим опросом и опросом Fox/AP, проведенным NORC в Чикагском университете, тем фактом, что его опрос был нацелен конкретно на избирателей-евреев и взвешен, чтобы отразить состав общины среди реформистских, консервативных, ортодоксальных и неаффилированных евреев.

Опрос NORC, в который вошли выборка из 2107 избирателей-евреев, был составлен из выборки из примерно 100 000 избирателей в целом и не разделял принадлежность еврейских респондентов.

В опросе J Street было опрошено 800 респондентов с погрешностью 3,5%. Для еврейских респондентов в опросе NORC не было погрешности.

Ранее Курсор писал, что ортодоксальные еврее активно голосуют на промежуточных выборах в США. В Соединенных Штатах прошли промежуточные выборы.

Выборы в США: республиканцы пока лидируют в Палате представителей, в Сенате — ничья. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что демократы смогут избежать «разгромных» выборов, которых некоторые в партии опасались.

Курсор сообщал, что Республиканская партия «уволила» Дональда Трампа. Республиканский губернатор Джорджии Джеффри Дункан заявил, что Трамп не помог, а лишь навредил партийным кандидатам.