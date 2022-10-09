Опубликованы спутниковые снимки последствий взрыва на Крымском мосту

По версии российского Национального антитеррористического комитета, причиной подрыва стал грузовик со взрывчаткой.

Агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки компаний Maxar Technologies и Planet Labs, на которых зафиксированы разрушения в результате взрыва и пожара на Крымском мосту.

Об этом сообщает «Радио Свобода»

Off-nadir imagery of the Crimean Bridge this morning from @Maxar pic.twitter.com/C8gW0TVKAT — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022

Before and after satellite photos showing damage to the only bridge linking Crimea to mainland Russia following an explosion. Images: @Maxar pic.twitter.com/xQ8wF2sutf — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) October 8, 2022

#Satelliteimagery today at 11:01 AM local time of the aftermath of the explosion that damaged the #Crimea Bridge which connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. Damage is apparent on the bridge span that carries vehicle traffic and the span that has a rail line. pic.twitter.com/2QbtE9dZ7C — Maxar Technologies (@Maxar) October 8, 2022

От взрыва, произошедшего 8 октября, пострадало автомобильное полотно моста, некоторые участки обрушились в море.

По версии российского Национального антитеррористического комитета, причиной подрыва стал грузовик со взрывчаткой.

Российские следователи считают, что именно это повлекло за собой обрушение двух пролетов автомобильной части перекрытия и сильный пожар на железнодорожной. Три человека погибли.

Вечером 8 октября российские власти заявили, что открыли движение поездов и легковых автомобилей по Крымскому мосту. При этом автобусы не пустили, их пообещали перевезти паромами.

Ранее Курсор информировал о том, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

Также Курсор сообщал, что российские террористы нанесли ракетный удар по Запорожью.

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