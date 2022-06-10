Премьер-министр Венгрии: Букмекеры не дают больших шансов на победу Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина имеет право защищаться от российского вторжения, но поставил под сомнение эффективность ее обороны. В то же время он выступил против санкций в отношении россии*, заявив, что «голос мира должен быть услышан».
«Если правительство решило бороться, то это решение нельзя ставить под сомнение, даже если букмекеры не дают высоких шансов на победу», — сказал Орбан.
Вопрос в том, как отреагирует Европа и какие решения она предложит, сказал Орбан.
«Проблема в том, что почти никто в Европе не говорит голосом мира. Мы должны говорить голосом мира», — сказал он.
Он сказал, что война в Украине лишь частично ответственна за рост цен, а дальнейший рост цен вызван введенными санкциями.
Ранее редакция Курсора сообщала, что украинские артиллеристы показали, как «поджарили» позиции оккупантов.
Также наш сайт писал, что путин сравнил себя с Петром I.
Еще напомним, что жительница днр рассказала, как мужчин заставляют воевать.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!