Премьер-министр Венгрии: Букмекеры не дают больших шансов на победу Украины

Венгерский премьер-министр также выразил убеждение, что Европейский Союз должен постепенно менять свою стратегию, потому что если он будет ограничивать газ после нефти, это приведет к серьезным последствиям.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина имеет право защищаться от российского вторжения, но поставил под сомнение эффективность ее обороны. В то же время он выступил против санкций в отношении россии*, заявив, что «голос мира должен быть услышан».

«Если правительство решило бороться, то это решение нельзя ставить под сомнение, даже если букмекеры не дают высоких шансов на победу», — сказал Орбан.

Вопрос в том, как отреагирует Европа и какие решения она предложит, сказал Орбан.

«Проблема в том, что почти никто в Европе не говорит голосом мира. Мы должны говорить голосом мира», — сказал он.

Он сказал, что война в Украине лишь частично ответственна за рост цен, а дальнейший рост цен вызван введенными санкциями.

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