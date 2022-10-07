Стало известно, в каком городе Великобритании пройдет финал Евровидения-2023

Ливерпуль примет «Евровидение» в 2023 году, объявили в пятницу организаторы музыкального конкурса.

Это объявление увенчало необычный процесс отбора, в котором Украина, получившая право на проведение «Евровидения-2023» после победы весной этого года, была исключена организаторами Евровидения, заявившими, что раздираемая войной страна не сможет обеспечить необходимую безопасность и принять конкурс.

Вместо этого принимающей стороной была названа Великобритания, занявшая второе место в 2022 году. Ливерпуль был выбран из шорт-листа семи городов, в который также вошли Глазго, занявший второе место, наряду с Бирмингемом, Лидсом, Манчестером, Ньюкаслом и Шеффилдом.