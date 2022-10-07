Стало известно, в каком городе Великобритании пройдет финал Евровидения-2023

Ливерпуль примет «Евровидение» в 2023 году, объявили в пятницу организаторы музыкального конкурса.
Это объявление увенчало необычный процесс отбора, в котором Украина, получившая право на проведение «Евровидения-2023» после победы весной этого года, была исключена организаторами Евровидения, заявившими, что раздираемая войной страна не сможет обеспечить необходимую безопасность и принять конкурс.
Вместо этого принимающей стороной была названа Великобритания, занявшая второе место в 2022 году. Ливерпуль был выбран из шорт-листа семи городов, в который также вошли Глазго, занявший второе место, наряду с Бирмингемом, Лидсом, Манчестером, Ньюкаслом и Шеффилдом.
Проведение Евровидения «значит все» для Ливерпуля, заявила в пятницу Би-би-си директор по культуре города Клэр МакКолган.
«Мы делаем это в первую очередь для Украины, для нашего прекрасного города и для людей, которые сюда приезжают, — сказала МакКолган. — Это будет невероятно».
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