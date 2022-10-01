Организмы могут влиять на собственную эволюцию – ученые

Биолог-эволюционист Марта Муньос заявила о способности организмов влиять на собственную эволюцию. Такой вывод она сделала на основе продолжительных исследований.

Сейчас Муньос не только усердно работает над тем, чтобы повлиять на эволюционное мышление, но и стремится дать другим возможность внести свой вклад.

Подробности 1 октября опубликованы на портале Sience.

Муньос обнаружила, что изменение поведения горных ящериц ускорило морфологические перемены. По сравнению со своими сверстниками на низких высотах у них быстро развились более короткие задние ноги и более плоский череп, что позволило им прятаться от хищников в узких расщелинах скал, где они греются. Работа показала, одно поведение может замедлить одного аспекта эволюции, такого как физиологические изменения в переносимости жары, и ускорить другой, такой как изменения в анатомии, которые она наблюдала.

«Организмы вовсе не являются пассивными сосудами, зависящими от обстоятельств, они могут напрямую влиять на эволюцию», – отметила она.

Регион исследований – Южные Аппалачи. Это горячая точка разнообразия этих существ, но многие из примерно 30 видов саламандр без легких выглядят похожими. Их окружающая среда также кажется однородной, по крайней мере, на первый взгляд, что создает загадку о том, как могло эволюционировать так много видов. Муньос подозревает, что небольшие различия в поведении или среде обитания могли привести к разнообразию саламандр.

Биолог уже завоевала признание за свои открытия о недооцененных влияниях на эволюцию, некоторые из которых противоречат классическому мышлению в этой области. Ее обширные исследования с карибскими ящерицами, называемыми анолисами, например, предоставили одни из лучших эмпирических доказательств того, что организмы могут формировать свою эволюционную траекторию посредством своего поведения, ускоряя или замедляя эволюцию физиологических и морфологических признаков.

До открытия Муньос немногие исследователи занимались поиском эмпирических доказательств. Эколог-эволюционист из Принстонского университета Роберт Прингл подтверждает результаты исследований Муньос. Он надеется на дальнейшее успешные эксперименты.

Ранее «Курсор» сообщал, что обнаружены кораллы, нарушающие один из ключевых принципов эволюции.