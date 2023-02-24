От путина: стало известно о самом дорогом подарке Байдена в 2021 году

Байден принял подарок на том основании, что отказ поставит в неловкое положение обе страны.

Самым дорогим подарком от иностранного лидера в 2021 году, который получил Байден, был презент от главы кремля путина* после их встречи в Женеве в июне того же года.

Это была уникальная ручка и письменный стол по цене 12 000 долларов, согласно канцелярии начальника протокола Государственного департамента.

Президент США также подарил своему российскому коллеге пару своих фирменных солнцезащитных очков-авиаторов, а также хрустальную скульптуру американского бизона, официального млекопитающего страны.

Согласно правительственному отчету, опубликованному в четверг, «миниатюрный письменный стол и ручка Kholuy Lacquer Workshop» были одним из многочисленных подарков, которые Байден и другие чиновники администрации получили в том году. 72-страничный отчет предлагает «понимание того, как иностранные лидеры пытаются персонализировать дипломатию с Белым домом».

Байден принял подарок на том основании, что отказ сделать это поставит в неловкое положение как россию, так и США. Согласно отчету, дорогой письменный набор впоследствии был передан в Национальный архив.

С другой стороны, Байден получил флаг США за 700 долларов от президента Украины Владимира Зеленского в сентябре 2021 года.

В июне 2021 года королева Елизавета II подарила Байдену свой портрет в серебряной рамке стоимостью около 2200 долларов. Позже в том же месяце бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подарил президенту США несколько шерстяных одеял, кружки и набор перьевых ручек в дополнение к двум собачьим мискам, вероятно, для собак мистера Байдена.

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