Отец прикрыл своим телом: еврейский малыш осиротел во время бойни в Чикаго

Сообщается, что малыш Эйден выжил, потому что его отец прикрыл его своим телом. По крайней мере два члена еврейской общины, в том числе мать мальчика, погибли в результате массовой стрельбы.

Смертельная бойня на параде в честь Четвертого июля в пригороде Чикаго оставила еврейского малыша сиротой. Родители двухлетнего ребенка, найденного блуждающим в одиночестве после нападения в понедельник, оказались среди жертв очередной массовой стрельбы в США.

По крайней мере два члена еврейской общины, в том числе мать мальчика, погибли в результате массовой стрельбы, произошедшей в Хайленд-Парке, штат Иллинойс.

35-летняя Ирина Маккарти (Левберг) и 37-летний Кевин Маккарти были убиты стрелком во время парада 4 июля в понедельник. Около 50 человек также получили огнестрельные ранения и связанные с ними травмы, сообщили представители полиции и больницы.

Как сообщают местные СМИ, малыш Эйден выжил, потому что его отец прикрыл его своим телом. В конце концов, в последовавшем хаосе он был разлучен со своими родителями, а позже полиция вернула малыша бабушке и дедушке, согласно информации на странице по сбору средств.

«Ему предстоит пройти долгий путь, чтобы вылечиться», — сказала Ирина Колон, которая организовала страницу GoFundMe для сбора средств с разрешения семьи, добавив, что мальчика будут воспитывать бабушка и дедушка Миша и Нина Левберг.

Левберги — иммигранты из рф*, которые вырастили Ирину, своего единственного ребенка, в районе Чикаго, сообщает Chicago Sun Times.

We are utterly heartbroken to report the toddler who was separated from his parents in yesterday’s Highland Park shooting is now an orphan. Both parents — Irina Levberg and Kevin McCarthy — were amongst the 7 victims of yesterday’s mass shooting. pic.twitter.com/iwLtgRhnwT — StopAntisemitism (@StopAntisemites) July 5, 2022

Миша рассказал Sun Times, что Ирина познакомилась со своим мужем Кевином, который работал в стартапе в области генной терапии, благодаря своей работе в фармацевтике. Он добавил, что забрал Эйдена из полицейского участка после того, как сосед показал ему фотографию потерявшегося мальчика.

К вечеру вторника фонд собрал более 827 000 долларов.

Ранее наш сайт сообщал, что США предлагают до 100 тысяч долларов за данные о контрабанде оружия на Ближнем Востоке.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!