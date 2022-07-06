Отец прикрыл своим телом: еврейский малыш осиротел во время бойни в Чикаго

Смертельная бойня на параде в честь Четвертого июля в пригороде Чикаго оставила еврейского малыша сиротой. Родители двухлетнего ребенка, найденного блуждающим в одиночестве после нападения в понедельник, оказались среди жертв очередной массовой стрельбы в США.
По крайней мере два члена еврейской общины, в том числе мать мальчика, погибли в результате массовой стрельбы, произошедшей в Хайленд-Парке, штат Иллинойс.
35-летняя Ирина Маккарти (Левберг) и 37-летний Кевин Маккарти были убиты стрелком во время парада 4 июля в понедельник. Около 50 человек также получили огнестрельные ранения и связанные с ними травмы, сообщили представители полиции и больницы.
Как сообщают местные СМИ, малыш Эйден выжил, потому что его отец прикрыл его своим телом. В конце концов, в последовавшем хаосе он был разлучен со своими родителями, а позже полиция вернула малыша бабушке и дедушке, согласно информации на странице по сбору средств.
«Ему предстоит пройти долгий путь, чтобы вылечиться», — сказала Ирина Колон, которая организовала страницу GoFundMe для сбора средств с разрешения семьи, добавив, что мальчика будут воспитывать бабушка и дедушка Миша и Нина Левберг.
Левберги — иммигранты из рф*, которые вырастили Ирину, своего единственного ребенка, в районе Чикаго, сообщает Chicago Sun Times.
Миша рассказал Sun Times, что Ирина познакомилась со своим мужем Кевином, который работал в стартапе в области генной терапии, благодаря своей работе в фармацевтике. Он добавил, что забрал Эйдена из полицейского участка после того, как сосед показал ему фотографию потерявшегося мальчика.
К вечеру вторника фонд собрал более 827 000 долларов.
Ранее наш сайт сообщал, что США предлагают до 100 тысяч долларов за данные о контрабанде оружия на Ближнем Востоке.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!