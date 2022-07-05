Стрельба на параде в США: арест подозреваемого и новые подробности

В полиции Гайленд-Парка (штат Иллинойс, США) заявили, что правоохранители арестовали подозреваемого в массовой стрельбе во время праздничного парада.

Об этом сообщает CNN.

Согласно заявлению полиции, подозреваемый — 22-летний Роберт Краймо. Краймо заметил офицер Северного Чикаго, после чего подозреваемых попытался скрыться. После небольшой погони полицейские смогли схватить его в Лейк-Форесте.

На данный момент Краймо проходит в качестве «лица, которое представляет интерес» для следствия. Расследование произошедшего продолжается. Подробностей о пострадавших и раненых полиция не сообщает. Кроме этого, ФБР создало цифровую платформу, на которую можно сообщать любую информацию об стрельбе на параде.

Соболезнования родственникам погибших американцев выразили губернатор штата Джей Притцкер и сенатор от штата Темми Дакворт.

Президент США Джо Байден в Твиттере написал, что он и первая леди глубоко шокированы случившимся. Он также отметил, что намерен продолжить борьбу с вооруженным насилием.

По данным CBS News, представитель Группы по тяжким преступлениям округа Лейк Крис Ковелли заявил, что нет никаких оснований полагать, что стрелявших было несколько человек.

По последним данным, в результате стрельбы погибли по меньшей мере шесть человек, 31 человек получил ранения различной степени тяжести.

Ранее Курсор писал, что на параде в честь Дня независимости США в Чикаго произошла стрельба: шесть погибших. Вооруженный преступник начал стрелять через 10 минут после начала парада. Один из свидетелей происшествия рассказал, что насчитал более 20 выстрелов.

Кроме того, на телеграм-канале Израиль Медиа Архив сообщили, что среди пострадавших есть евреи.

Ранее наш сайт сообщал, что США предлагают до 100 тысяч долларов за данные о контрабанде оружия на Ближнем Востоке. 5-й флот ВМС США, базирующийся на Ближнем Востоке, предложил вознаграждение до 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет перехватить оружие, наркотики и другие незаконные грузы в регионе на фоне напряженности вокруг ядерной программы Ирана.

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