Открыли огонь по пешеходам: во Флориде произошла массовая стрельба

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в понедельник днем в Лейкленде, штат Флорида.
Об этом сообщила полиция.
Правоохранители все еще ищут стрелков, заявил на пресс-конференции начальник полиции Лейкленда Сэм Тейлор, добавив, что, по их мнению, стрельба была целенаправленной, а не случайной.
Тейлор сказал, что два человека находятся в критическом состоянии. Один из них был ранен в живот, а другой получил огнестрельное ранение в «челюсть», сказал Тейлор.
По его словам, еще восемь человек получили неопасные для жизни травмы.
Все жертвы — взрослые мужчины, «в возрасте от 20 до 35 лет», сказал Тейлор.
Полицейский добавил, что стрельба произошла около 15:45 и велась из всех четырех окон медленно движущегося четырехдверного Nissan. Автомобиль описан как темно-синий с тонированными стеклами и временным номерным знаком.
Читайте также: возможные террористические атаки на синагоги, церкви и посольства в Стамбуле. США выпустили предупреждение.