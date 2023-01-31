Открыли огонь по пешеходам: во Флориде произошла массовая стрельба

По данным полиции, в результате стрельбы в Лейкленде, штат Флорида, пострадали 10 человек.

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в понедельник днем ​​в Лейкленде, штат Флорида.

Об этом сообщила полиция.

Правоохранители все еще ищут стрелков, заявил на пресс-конференции начальник полиции Лейкленда Сэм Тейлор, добавив, что, по их мнению, стрельба была целенаправленной, а не случайной.

Тейлор сказал, что два человека находятся в критическом состоянии. Один из них был ранен в живот, а другой получил огнестрельное ранение в «челюсть», сказал Тейлор.

По его словам, еще восемь человек получили неопасные для жизни травмы.

Все жертвы — взрослые мужчины, «в возрасте от 20 до 35 лет», сказал Тейлор.

Полицейский добавил, что стрельба произошла около 15:45 и велась из всех четырех окон медленно движущегося четырехдверного Nissan. Автомобиль описан как темно-синий с тонированными стеклами и временным номерным знаком.

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