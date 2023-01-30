Возможные террористические атаки на синагоги, церкви и посольства в Стамбуле — США выпустили предупреждение

Госдепартамент призывает проявлять осторожность в районах, часто посещаемых туристами, опасаясь возмездия за недавнее осквернение Корана в Европе.

США предупредили своих граждан в Турции о потенциальной «неизбежной» террористической атаке на синагоги, церкви и дипломатические миссии в Стамбуле в отместку за несколько недавних инцидентов с поджогами Корана в Европе.

В бюллетене, в котором обновлено предупреждение, сделанное ранее на этой неделе, путешественникам рекомендуется проявлять осторожность в туристических местах, популярных среди жителей Запада в городе, отмечая районы Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль в качестве потенциальных целей. В уведомлении добавлено, что турецкие власти расследуют этот вопрос.

В этом месяце исламский мир пришел в ярость, когда Расмус Палудан, крайне правый активист из Дании, получил от полиции разрешение на проведение акции протеста у посольства Турции в Стокгольме, в ходе которой он сжег копию Корана. Несколько дней спустя Эдвин Вагенсвельд, лидер крайне правого движения Pegida в Нидерландах, вырвал страницы из Корана возле голландского парламента и растоптал их. В ответ миллионы мусульман по всему миру вышли на улицы в знак протеста.

Турция решительно осудила эти действия, а президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Швецию, чтобы она не ожидала от него поддержки ее заявки на членство в военном альянсе НАТО.

В прошлую пятницу Палудан, имеющий как датское, так и шведское гражданство, сообщил шведской газете Aftonbladet, что каждую пятницу он будет повторять акции протеста перед посольством Турции в Копенгагене.

Анкара в субботу выпустила предупреждение о поездках для США и Европы в ответ на аналогичные более ранние предупреждения западных держав в отношении Турции.

В первом информационном бюллетене МИД Турции о путешествиях содержится предупреждение об «опасном уровне религиозной нетерпимости и ненависти в Европе».

Ранее Курсор писал, что Эрдоган заявил, что Турция заблокирует вступление Швеции в НАТО. В Стамбуле обещают отвечать на «нарушений прав мусульман в странах Европы на почве исламофобии».

Наша редакция сообщала, что Еврейская община Турции осудила сожжение Корана у посольства в Швеции. В Стокгольме состоялась антитурецкая акция. Протестующие подвесили за ноги чучело президента Реджепа Тайипа Эрдогана.