«Танковый скандал»: рф выступила с новыми угрозами Западу

Россия предупреждает, что Запад «пожалеет» о том, что отправляет танки в Украину.

Кремль заявил, что отношения россии* с США находятся на «самом низком уровне в истории», и «нет надежды» на улучшение двусторонних отношений «в обозримом будущем».

Пока западные министры обороны собираются на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Украине, официальный представитель кремля дмитрий песков заявил, что поставка Киеву дополнительных танков «ничего принципиально не изменит».

По его словам, Запад «пожалеет» о своем «заблуждении» о том, что Украина может победить на поле боя. Песков заявил журналистам: «Мы неоднократно говорили, что такие поставки принципиально ничего не изменят, но добавят проблем для Украины и украинского народа».

На вопрос, означают ли поставки Украине все более современного оружия эскалацию конфликта, представитель кремля ответил: «Вы абсолютно правы, конфликт действительно развивается по восходящей спирали. Мы видим растущее косвенное, а иногда и прямое участие стран НАТО в этом конфликте… Мы видим преданность драматическому заблуждению, что Украина может добиться успеха на поле боя. Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое еще не раз вызовет сожаление, мы в этом уверены».

Отметим также, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил сегодня, что некоторые европейские страны готовы направить в Украину тяжелые танки , и он надеется, что решение об их поставке будет принято на сегодняшней встрече министров обороны в Германии.

Боррель сказал журналистам в Мадриде: «Это обсуждение состоится сегодня в Рамштайне, где будет представлен ЕС. Мы должны дать Украине оружие, необходимое не только для отражения, что они и делают, но и для того, чтобы вернуть территорию».

Он добавил: «Я думаю, что Украине нужны боевые вооружения и тяжелые танки, которые она запросила, и некоторые европейские страны готовы их предоставить, и я надеюсь, что это решение будет принято».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.