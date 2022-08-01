Отсрочка конфликта на месяц: в Косово отложили изменение номерных знаков

Власти Косово согласились на отсрочку своего решения об изменении номерных знаков, что стало началом конфликта с Сербией. Пока изменения перенесены на 1 сентября.

Правительство Косово отложило решение об изменении номерных знаков и идентификационных карт до 1 сентября.

Это произошло после обращения США, в котором они призвали власти Косово перенести на месяц планы по замене паспортов и номерных знаков граждан на косовские.

В связи с этим решением, скорее всего, конфликт откладывается на месяц.

В это время президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к народу. Он выразил надежду, что ситуация в Косово разрядится 1 августа. Попросил международное сообщество повлиять на власти Косово. А также поблагодарил россию за поддержку.

«Курсор» писал, что в Сербии заявили, что их армия не пересекала границу Косово. Президент Сербии Александр Вучич намекнул на возможное военное решение конфликта. По его словам, если Приштина «решит преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит».

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины намерены вернуть в ближайшее время Херсон, который временно находится под контролем российской федерации. Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал, как проходит деоккупация юга.

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина с удовольствием хотела бы деоккупировать свои территории невоенным путем, но она имеет дело с российской федерацией, которая не хочет договариваться дипломатически, да и сейчас это невозможно.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!