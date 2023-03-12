Ответили на макет «Валеры»: белорусы выставили особые баннеры, обращенные к украинским пограничникам

Беларусские пограничники расстроились язвительными и хамскими выходками своих коллег из Украины, и решили заказать красочные баннеры.

Беларусы по-разному относятся к войне в Украине. Часть из них поддерживает действия кремлевского диктатора владимира путина* (и эта часть, судя по всему, находится под воздействием российской пропаганды), а часть не хочет принимать в этом участие ввиду несправедливости и поехавшей крыши у «кремлевских башен».

Но беларусские пограничники — представители системы, а потому вынуждены поддерживать политику, которую навязывает путин лукашенко. И теперь они решили еще «громче» заявить о своей позиции, вывесив цветные баннеры, которые якобы должна были обличить истинного врага Украины. Подробнее об этом информирует Telegram-канал «Реальный Киев».

Ситуация имеет свою предысторию. Украинские пограничники троллят беларусских коллег, вывешивая макет «российского оккупанта Валеры» на дереве, что безумно печалит и пугает белорусов. На это они не нашли, что ответить, кроме бестолковых баннеров, которые опять возвращают к истории ссср и «большой победе над Гитлером», и указывают, что настоящий оккупант в Украине — это США.

Ранее «Курсор» информировал, что украинские пограничники показали уникальные кадры уничтожения противотанкового ракетного комплекса рф. На юге Украины аэроразведка Государственной пограничной службы Украины обнаружила и уничтожила самоходный противотанковый ракетный комплекс российских войск.

Напоминаем, что армия российского агрессора избрала для себя четыре ключевых направления, на которые будет делать упор в будущем масштабном наступлении. Сообщается, что вооруженные формирования россии будут пытаться наступать на Бахмутском, Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Однако ВСУ пытается им помешать, нарушив логистику поставок необходимых боеприпасов и топлива, и наносит удары по вражеским складам боеприпасов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!