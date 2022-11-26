Озвучены подробности очередной антисемитской атаки в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка арестовала первого подозреваемого в нападении на еврейского подростка. Инцидент произошел в прошлом месяце.

Полиция Нью-Йорка в понедельник арестовала 14-летнего подростка за нападение на еврейского мальчика на 18-й Восточной улице в Бруклине, штат Нью-Йорк. Атака произошла в прошлом месяце.

Аккаунт NYPD Hate Crimes в Твиттере опубликовал записанное в прошлом месяце видео инцидента, на котором группа молодых людей бросает в мальчика яйца и делает в его адрес антиеврейские заявления.

Инцидент произошел 24 октября.

Полиция Нью-Йорка просит обращаться по телефону 800-577-TIPS для получения любой информации о других подозреваемых.

Этот инцидент произошел после волны антисемитских нападений на евреев в Нью-Йорке. Так, 9 ноября банда напала на ортодоксального еврея и сбила с него шляпу.

JUST NOW IN BORO PARK:

Yet another antisemitic attack on an innocent visibly Jewish person. A group of 4 assaulted the man, while knocking his hat off. Our members successfully apprehended the group after a brief foot pursuit.

Tnx to #NYPD for placing the assailant under arrest. pic.twitter.com/nP8oqtdjxs — Shmira Public Safety (@Shmira) November 9, 2022

Еврейская община Нью-Йорка в последние годы подвергаетс уличному насилию на антисемитской почве, и полиция Нью-Йорка сообщила, что количество преступлений на почве антисемитской ненависти выросло на 114%.

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