Папа Римский нарушил молчание об Иране

Папа Римский Франциск нарушил молчание по поводу общенациональных протестов, сотрясающих Иран, осудив применение там смертной казни и другие вещи.
Об этом сообщает AP News.
Франциск сделал комментарии в ежегодной речи перед послами, аккредитованными в Ватикане, в речи о внешней политике. Папа произносит в начале каждого года, в которой излагаются области, вызывающие наибольшую озабоченность Святого Престола.
В своем выступлении Франциск связал неприятие Ватиканом абортов с его неприятием смертной казни, заявив, что и то, и другое является нарушением основного права на жизнь. Франциск изменил церковное учение о смертной казни, объявив ее «неприемлемой» при любых обстоятельствах.
«Право на жизнь также находится под угрозой в тех местах, где по-прежнему применяется смертная казнь, как это происходит в эти дни в Иране после недавних демонстраций с требованием большего уважения достоинства женщин. Смертная казнь не может применяться для предполагаемого государственного правосудия, поскольку она не является сдерживающим фактором и не обеспечивает справедливости для жертв, а только разжигает жажду мести», — сказал Франциск.
По словам понтифика, нельзя применять смертную казнь для предполагаемого государственного правосудия, потому что она «не является сдерживающим фактором и не обеспечивает справедливости для жертв, а только разжигает жажду мести».
Также Папа Римский сослался на протесты в Иране, упомянув о том, что с женщинами во многих частях мира обращаются как с «гражданами второго сорта».
«Они подвергаются насилию и жестокому обращению, им отказывают в возможности учиться, работать, использовать свои таланты и иметь доступ к медицинскому обслуживанию и даже к еде», — сказал он.
Франциск также упомянул Иран в своем выступлении, заявив о сохраняющейся угрозе, создаваемой ядерным оружием в войне *россии против Украины, а также на срыв переговоров по иранской атомной программе.
Франциск изменил церковное учение, заявив, что не только применение ядерного оружия, но и само его обладание аморально. По его словам, тупик на переговорах с Ираном вызывает «особую озабоченность».
«Я надеюсь, что конкретное решение будет достигнуто как можно быстрее ради обеспечения более безопасного будущего», — сказал понтифик.
Несколько ранее Папа Римский не выдержал и заплакал на публике.
«Курсор» сообщал, что иранцы провели протест возле посольства Франции.