Папа Римский призвал молиться о сбережении мира от ядерной войны

По словам Понтифика, мы должны продолжать молиться, чтобы предотвратить эту опасность, которая уже давно должна быть предотвращена.

Мир, несмотря на две трагические мировые войны, так и не научился уважать права человека, международное право и сотрудничество.

Об этом в ходе встречи с членами Папской академии наук сказал Папа Римский Франциск, сообщает Vatican News.

Он, в частности, отметил, что в мире усиливаются не только анахроничные конфликты, но и крайний, агрессивный национализм. По словам Понтифика, в результате за обеспечение господства вспыхивают новые войны, в которых гибнут ни в чем не повинные люди, в том числе дети.

Папа Франциск напомнил, что Иоанн Павел II благодарил Бога за спасение мира от ядерной войны.

«К сожалению, мы должны продолжать молиться, чтобы предотвратить эту опасность, которая уже давно должна быть предотвращена», — подчеркнул Папа Римский.

Франциск призвал ученых всего мира отказаться от исследований, неизбежной целью которых является смерть в «конкретных исторических обстоятельствах», и объединить свои усилия, чтобы «разоружить науку и создать силы для мира».

Как сообщал Курсор, 28 августа Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы в итальянском городе Аквила призвал обратиться к Пресвятой Богородице, дабы «она испросила прощения и мира для всего мира».

«Помолимся об украинском народе и обо всех народах, страдающих от войн. Бог мира да возродит в сердцах лидеров наций человеческое и христианское чувство милосердия. Мария, Матерь милосердия и Царица мира, молись о нас!» — сказал Понтифик.

Также Курсор писал о том, что Папа Франциск осудил «свирепость и жестокость» российских войск в Украине, одновременно восхваляя «героизм» и «мужество» украинцев, защищающих свою землю.