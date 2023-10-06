Печальные последствия Covid-19 — офтальмологи со всего мира выступили с предупреждением

Офтальмологи рассказали, как Covid-19 повлиял на глаза каждого из нас.

Эксперты-офтальмологи со всего мира сообщили, что период распространения Covid-19, который беспокоил мир последние три года, вызвал новую волну проблем с глазами и снижение зрения среди многих пациентов, говорится в отчете, опубликованном в британской газете Daily Mail.

Об этом пишет Maariv.

Врачи пришли к выводу, что «работа на дому» и «удаленная работа», ставшие нормой из-за пандемии Covid-19, привели к увеличению нарушений зрения и числа людей, страдающих глазными инфекциями.

Причины усугубления проблем со зрением многочисленны и разнообразны, но основным фактором является повышенное воздействие экранов компьютеров, мобильных телефонов и планшетов. Когда мы большую часть дня находимся перед экранами, это может вызвать усталость глаз, сухость, воспаление и другие проблемы с глазами и зрением. Кроме того, работа на дому и удаленно означает, что люди проводят больше времени дома, что увеличивает риск заражения глазными инфекциями, такими как кератит и конъюнктивит.

Очень важно сохранять здоровье глаз, поскольку проблемы со зрением могут затруднить работу, учебу, вождение автомобиля и участие в повседневной деятельности. Чтобы защитить глаза от проблем со здоровьем, вот несколько советов, которые рекомендуют офтальмологи:

- Регулярно делайте перерывы от цифровых экранов. Каждые 20 минут смотрите на что-то на расстоянии 20 метров в течение примерно 20 секунд.

- Выходя из дома, носите солнцезащитные очки, обеспечивающие защиту от ультрафиолетовых лучей.

- Убедитесь, что у вас здоровое и сбалансированное питание. Ешьте много фруктов и овощей, особенно зеленых овощей.

- Не курите.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете помочь себе сохранить здоровье глаз и уберечь зрение от проблем со здоровьем.

Курсор писал, что иностранцы впервые с 2020 года смогут посетить страну, закрытую из-за COVID.