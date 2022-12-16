Пентагон ускоряет закупку оружия для себя и Украины: детали процедуры

Минобороны США ускоряет заключение контрактов на закупку вооружений для пополнения собственных арсеналов и Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Ответственные за закупки сотрудники Пентагона применяют ряд мер, упрощающих стандартные формальные процедуры заключения контрактов.

Некоторые из этих инструментов использовались правительством США при операции Warp Speed, чтобы стимулировать разработку вакцин против COVID-19.

Один из таких ключевых методов – заключение соглашения по процедуре UCA «Неопределенное договорное действие». Это означает заключение контракта еще до того, как все его условия, а также денежные вопросы согласованы. Это позволяет быстро заключать контракты на производство и поставку вооружений или их составляющих.

Пентагон пополняет запасы противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЖРК) Stinger.

По словам анонимного высокопоставленного чиновника американского оборонного ведомства, процедуру UCA использовали во время переговоров с компанией Raytheon Technologies Corporation для поставки Украине первых двух зенитных ракетных комплексов NASAMS. Также Пентагон использовал UCA для контракта с Lockheed Martin на сумму 476 млн долларов по поставке реактивных боеприпасов GMLRS для установок HIMARS.

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