Пентагон закупит системы NASAMS для Украины на сумму 182 млн долларов

Пентагон закупил для Украины у производителя вооружений Raytheon зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS на общую сумму 182 млн долларов.

Соответствующая информация содержится на сайте компании.

Согласно подписанному контракту, вышеупомянутые комплексы должны быть готовы 23 августа 2024 года.

В заявлении Пентагона уточнили, что оплата систем NASAMS будет осуществляться за счет средств, выделенных ранее на инициативу по содействию безопасности Украины.

Ранее «Курсор» писал о том, насколько важны системы NASAMS для Украины, поскольку именно они могут существенно усилить Воздушные Силы Украины. Главный вопрос раньше был только в том, когда именно Украина получит эти ЗРК.

Также мы сообщали, что по словам экспертов, с помощью передвижного норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS, основная задача которого — уничтожение воздушных объектов врага на разных высотах и при любых погодных условиях, ВСУ Украины смогут изменить ход войны и уничтожить российский флот.