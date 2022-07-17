Стало известно, сколько еще систем ППО NASAMS получит Украина и будут ли они новыми

NASAMS могут качественно усилить Воздушные Силы Украины. Главный вопрос только в том, когда именно Украина получит эти ЗРК.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило некоторые детали относительно поставки в Украину зенитных ракетных комплексов NASAMS. В частности, стало известно, что эти комплексы производятся на предприятии Kongsberg в Норвегии.

Эту информацию сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время эфира на «Радио НВ», пишет Defense Express.

«Мы понимаем, что такие высокотехнологичные вооружения имеет небольшое количество стран и за ними стоят в очереди. Нам норвежский производитель передаст эти системы… В общем, передача NASAMS, как и IRIS-T, это не быстрый процесс, поэтому это будет происходить постепенно и не так быстро, как бы нам хотелось уже сегодня», – сообщил Юрий Игнат.

Для Украины это означает, что будет передана самая современная версия ЗРК — NASAMS-3. Также известно, что прямо сейчас этот комплекс производится для Венгрии, Литвы, Омана и Катара и некоторые из этих стран вполне могли бы уступить Украине место в очереди.

Кроме того, стало известно, что речь идет именно о двух батареях. И дело в том, что их характеристика может быть разной, в зависимости от потребностей и пожеланий заказчика.

В «классическом» составе батареи находится три пусковых, один радар и одна машина управления, а также транспортно-зарядная машина.

Но в состав батареи может быть введена, например, оптически локационная станция для пассивного осмотра или станция радиотехнической разведки. Также могут быть батареи с меньшим или большим количеством пусковых.

Напомним, что в рф стремительно растет число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.