Стало известно, сколько еще систем ППО NASAMS получит Украина и будут ли они новыми

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило некоторые детали относительно поставки в Украину зенитных ракетных комплексов NASAMS. В частности, стало известно, что эти комплексы производятся на предприятии Kongsberg в Норвегии.
Эту информацию сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время эфира на «Радио НВ», пишет Defense Express.
«Мы понимаем, что такие высокотехнологичные вооружения имеет небольшое количество стран и за ними стоят в очереди. Нам норвежский производитель передаст эти системы… В общем, передача NASAMS, как и IRIS-T, это не быстрый процесс, поэтому это будет происходить постепенно и не так быстро, как бы нам хотелось уже сегодня», – сообщил Юрий Игнат.
Для Украины это означает, что будет передана самая современная версия ЗРК — NASAMS-3. Также известно, что прямо сейчас этот комплекс производится для Венгрии, Литвы, Омана и Катара и некоторые из этих стран вполне могли бы уступить Украине место в очереди.
Кроме того, стало известно, что речь идет именно о двух батареях. И дело в том, что их характеристика может быть разной, в зависимости от потребностей и пожеланий заказчика.
В «классическом» составе батареи находится три пусковых, один радар и одна машина управления, а также транспортно-зарядная машина.
Но в состав батареи может быть введена, например, оптически локационная станция для пассивного осмотра или станция радиотехнической разведки. Также могут быть батареи с меньшим или большим количеством пусковых.
Напомним, что в рф стремительно растет число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.
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