Передача танков Украине: Шольц выступил с заявлением

Шольц сказал, что Германия всегда будет первопроходцем в поддержке Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к парламенту после объявления о том, что Берлин предоставит 14 танков Leopard 2 для военных действий Украины и даст разрешение странам-партнерам на реэкспорт дополнительных боевых танков в Киев.

Шольц начал свое выступление с того, что сказал, что говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, и, по его словам, они обсудили то, «что Германия делает и что Германия будет делать».

Канцлер Германии отметил, что «нам пришлось нарушить правило», поддерживая Украину поставками оружия в дополнение к финансовой и гуманитарной помощи.

Он сказал: «Теперь мы поставляем больше всего оружия вместе с Великобританией. Если суммировать то, что мы решили сделать на данный момент, то можно сказать, что Германия всегда будет первопроходцем в поддержке Украины».

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что танки Leopard 2 могут быть введены в эксплуатацию в Украине примерно через три месяца.

Назвав решение Берлина об отправке танков в Украину «историческим», он сказал, что сначала будут проведены учения, а затем танки будут отправлены в Киев.

Глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Ермак поприветствовал новость о том, что Германия направит в Киев танки Leopard 2.

«Первый танковый шаг сделан, — написал он в Telegram. — Далее идет «танковая коалиция». Нам нужно много Лерпардов».

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