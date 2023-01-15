Передача тяжелого вооружения Украине Западом: в НАТО дали прогноз по срокам

Киев уже давно настаивает на получении более тяжелого вооружения, но западные страны неохотно идут навстречу, ссылаясь на опасения быть втянутыми в войну или спровоцировать россию.

Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от западных стран в ближайшее время.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает AFP.

Отмечается, что Киев уже давно настаивает на получении более тяжелого вооружения, в том числе танков, но западные страны неохотно идут навстречу, ссылаясь на опасения быть втянутыми в войну или спровоцировать россию*.

«Недавние обещания о предоставлении тяжелой боевой техники являются важными — и я ожидаю большего в ближайшем будущем», — сказал Столтенберг.

СМИ уточняет, что это заявление прозвучало накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая координирует поставки оружия Киеву. Встреча должна состояться на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.

«Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы», — подчеркнул генсек НАТО.

Ранее Курсор писал о том, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, военная поддержка Украины является самым быстрым путем к миру. Он также призывает Германию и другие страны НАТО не прекращать поставки оружия Украине.

Также Йенс Столтенберг заявил, что владимир путин не отказался от своих планов «контролировать Украину», и призвал всех «готовиться к долгосрочной перспективе».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.