«Перемирие по-русски»: рф совершила теракт в Луганской области

В рамках так называемого «перемирия» рф совершила теракт на газопроводе в городе Лутугино в Луганской области, оставив без газа 13 тысяч местных жителей.

Несмотря на то, что москва* неожиданно призвала к перемирию, кремль все равно продолжил убивать мирных украинцев, разрушая их дома, жизни и будущее.

Напомним, что глава рф путин в одностороннем порядке инициировал 36-часовое прекращение огня в Украине по случаю Рождества. Украинские власти не поддержали инициативу кремля, заявив, что путин хочет использовать Рождество как прикрытие для своих экспансионистских планов. Многие эксперты выдвигают несколько основных версий такого шага рф, в том числе то, что подобное прекращение огня россияне могут использовать для перегруппировки сил на одном из фронтов, а также то, что инициатива путина будет использована в пропагандистских целях.

Эксперты также отметили что, объявив так называемое прекращение огня, россияне хотят провести провокации, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах даже во время праздников.

Такой провокацией мог стать и подрыв газопровода в Лутугино. Как известно, вечером 7 января в оккупированном городе Лутугино Луганской области произошел взрыв на магистральном газопроводе, в результате которого без газоснабжения остались около 13 тысяч человек на оккупированных территориях.

Как пишет издание «infodnes.sk», полное вторжение рф на территорию Украины нанесло непоправимый ущерб украинской и мировой экономике, десятки тысяч человек погибли, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. За месяцы войны рф и ее войска уничтожили, повредили, украли или изувечили украинское имущество на сотни миллиардов долларов. Так, по состоянию на 30 сентября 2022 года общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, по оценке экспертов Института KSE, составляет более 127 млрд долларов США. Если принять во внимание регулярные массированные авиаудары и нападения на энергетическую инфраструктуру, то это число значительно увеличивается каждый раз после атак рф.

Журнплисты «infodnes.sk» отмечают, что «террористическая страна россия все чаще пытается уничтожить как можно больше важных объектов инфраструктуры и еще больше запугать украинцев. При этом украинский народ продолжает бороться, помня уроки истории и не идя на уступки россиянам. Делать это в зимних условиях, конечно, сложнее. Но героизм украинцев вместе с поддержкой цивилизованного мира способен остановить террор рф».

Стремясь погрузить Украину во тьму и холод, российские власти не осознают, что еще глубже погружаются за железный занавес изоляции от мира, пишет «infodnes.sk». В момент российской агрессии страны мира ввели множество экономических и индивидуальных санкций против рф, ее физических и юридических лиц. По данным портала «Война и санкции», список государств, введших санкции против рф, возглавляют страны Евросоюза — уже введено девять пакетов санкций против россии. Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия и Япония также входят в этот список. Санкции остаются действенным рычагом воздействия на страну-агрессора. Системная работа в этом направлении не должна прекращаться, потому что есть много российских компаний, которые заслуживают того, чтобы попасть под санкции, особенно российский госхолдинг «Росатом».

«Россия пытается шантажировать Европу газом и нефтью, устраивает диверсии на газопроводах и критически важных кабелях в Европе, пытается заморозить людей. Но все это работает не так, как хотелось бы путину, а наоборот, способствует тому, что рф только теряет вес на европейском энергетическом рынке и неоднократно подтверждает свой статус террористической страны. И каждый террорист будет нести личную ответственность за свои преступления, а террористическое государство заплатит за свой террор изоляцией, деградацией и упадком», — отметили в издании «infodnes.sk».

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Кроме того, Евросоюз и G7 готовят десятый пакет санкций против россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.