В россии предложили «устранять предателей» за пределами рф: как это будет работать

Дмитрий медведев*, которого считают преемником путина, заявил, что россия должна использовать скрытые силы для устранения «предателей» за пределами россии.

«Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые еще недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите.

Я недавно говорил на эту тему. Ну а потом начался серьезный разговор между начальством, как действовать: «по закону» или «по справедливости». Придется уточнить. Конечно, только по закону. Но если закон не работает или малоэффективен, то по особым правилам военного времени. Давайте вспомним опыт Великой Отечественной войны, а также и в других странах. Во времена войны всегда были такие специальные законы. И тихие группы незаметных людей выполняли их эффективно и безукоризненно», — написал медведев в телеграме.

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Напомним, что в Пентагоне рассказали, собирается ли Беларусь вступать в войну с Украиной.

Кроме того, Евросоюз и G7 готовят десятый пакет санкций против россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.