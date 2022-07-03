Перешли к тактике Первой мировой войны: раскрыты детали наступления россиян на ключевой город Украины

Российские оккупанты сконцентрировали все свои силы и за короткий промежуток времени просто уничтожили Лисичанск.

Армия рф* окончательно перешла к тактике тотального уничтожения и благодаря ей входит в ключевой город Донбасса Лисичанск, пытаясь закрепиться в руинах.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, враг сконцентрировал все свои силы и за короткий промежуток времени просто уничтожил город.

«Если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания. Много и россиян, и оружия, что они применяют. И это несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами. У них значительные потери, но они упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Вернекаменке и продолжают уничтожать населенные пункты», — говорится в его сообщении.



Учитывая его слова, армия рф после боев за Мариуполь и Северодонецк выбрала единую тактику, которая позволяет им продвигаться вперед — огневой вал, пишет Defense Express.

То есть максимально концентрированным огнем артиллерии уничтожаются все даже гипотетически возможные узлы обороны, а в первую очередь это и есть административные здания, имеющие толстые стены и хранилища. И под непосредственным прикрытием этого огня идет продвижение пехотных подразделений.

Эта тактика была впервые применена во время Первой мировой войны при прорыве долговременной эшелонированной обороны. Огневой вал не требует высокой организации и гибкости огня, а также точных разведывательных данных, главное условие – высокая концентрация на узком участке фронта артиллерии и отсутствие ограничений на использование снарядов.

Редакция информировала, что российские солдаты отправили тысячи жителей Мариуполя в тюрьмы, похожие на концлагеря.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!