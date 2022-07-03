Пилот МиГ-29 ВСУ назвал «комбо» из американских самолетов, которое эффективно поможет в борьбе с россиянами

Пилот назвал самолеты, которые действительно могли бы закрыть проблемы украинской армии «в той или иной степени».

Пилот истребителя МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ с позывным Juice в интервью «Милитарному» рассказал о том, какие американские платформы будут оптимальными в борьбе с российской оккупационной армией.

Об этом пишет Defense Express.

Пилот отметил, что самолеты F-15, F-16 и F-18 – это «те реалистичные вещи, которые действительно могли бы закрыть наши проблемы в той или иной степени».

«Мое личное видение, идеалистическая картинка – это массовые F-16 для оборонных функций и F-15E – для ударных функций, для наших контрнаступательных операций, но надо понимать, что получение двух этих самолетов — это очень и очень дорогое удовольствие, и у меня есть определенные сомнения в том, насколько мы это вытянем, но при достойной поддержке наших союзников это возможно», – отметил он.

В то же время пилот сказал, что наиболее реалистичным в среднесрочной перспективе выглядит оснащение ВСУ самолетами F-16. Это связано с тем, что это массовый самолет, находящийся на вооружении ряда стран Европы.

«Их большое количество, для них есть куча запчастей, достаточно много баз обслуживания, причем на нашем континенте, а не только в Америке», — заметил он.

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