Перевоспитывают и русифицируют: в россии нашли интернаты, в которых содержатся похищенные украинские дети

С начала полномасштабной войны в Украине, много украинских детей были вывезены в россию.

Россия все еще продолжает похищать украинских детей с территорий Украины, которые временно находятся под оккупацией российских войск. Этот процесс был начат 24 февраля, и происходит до сих пор, спустя год начала полномасштабных военных действий.

Подробнее об этом информирует Telegram-канал «Дождь».

Маленьких украинцев перевозят в российские интернаты, где, судя по данным источника, проводится интенсивная «военно-патриотическая подготовка».

Издание получило доступ к переписке между чиновниками российского министерства просвещения и региональными органами опеки, в которой указывается, что более 400 детей-сирот, которые были вывезены из Украины против своей воли, были распределены по 24 интернатам на территории россии*.

Однако, по словам «Дождя», на самом деле количество украинских детей, лишившихся родителей и похищенных оккупантами, гораздо больше. Оставшиеся без присмотра родителей маленькие украинцы были «эвакуированы» в пункты временного размещения в курской и ростовской областях рф, а затем распределены по учреждениям, где им предъявляется пропаганда и осуществляется «мощная промывка мозгов».

Ранее «Курсор» информировал, что украинских детей массово отправляют в российские лагеря. Согласно новому отчету, опубликованному в США, в прошлом году не менее 6000 детей из Украины попали российские лагеря «перевоспитания», причем несколько сотен содержались там в течение нескольких недель или месяцев.

Напоминаем, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец утверждает, что россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера, зарабатывая на этом

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!