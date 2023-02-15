Украинских детей массово отправляют в российские лагеря «перевоспитания»: озвучены жуткие детали

Согласно новому отчету, опубликованному в США, в прошлом году не менее 6000 детей из Украины попали российские лагеря «перевоспитания», причем несколько сотен содержались там в течение нескольких недель или месяцев после запланированной даты возвращения.

Россия также излишне ускорила усыновление и воспитание детей из Украины, что может представлять собой военное преступление, говорится в отчете Йельской лаборатории гуманитарных исследований. Доклад был профинансирован Государственным департаментом США.

С начала войны почти год назад дети в возрасте четырех месяцев были отправлены в 43 лагеря по всей россии, в том числе в аннексированный москвой Крым, для «пророссийского патриотического и военного воспитания», говорится в отчете.

По крайней мере, в двух лагерях дата возвращения детей была отложена на несколько недель, а в двух других лагерях возвращение некоторых детей было отложено на неопределенный срок.

В отчете говорится, что российские власти стремятся донести до детей промосковскую точку зрения через школьные программы, а также посредством поездок на патриотические объекты и бесед с ветеранами.

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Напомним, что у российского президента владимира путина нашли личный бронепоезд, которым он пользуется с 2021 года. Поезд главе кремля потребовался для поездок в личные резиденции.