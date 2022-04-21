Пережившая Холокост украинка погибла, укрываясь от российских ударов по Мариуполю

Ванда Семеновна Объедкова, пережившая нацистскую оккупацию портового города в 1941 году, неделями провела в подвале без воды и отопления.

Пережившая Холокост женщина погибла, укрываясь от российских ударов в осажденном украинском порту Мариуполь.

Прикованная к постели 91-летняя Ванда Семеновна Объедкова скончалась 4 апреля, проведя несколько недель в подвале без воды и отопления, сообщила Chabad.org ее дочь Лариса.

«Мама не заслужила такой смерти», — сказала она.

«Не было ни воды, ни электричества, ни тепла, и было невыносимо холодно, — добавила Лариса, которая пряталась в подвале вместе с матерью. — Мы ничего не могли для нее сделать. Мы жили как животные».

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians. Read more: https://t.co/6QPx6vahFh pic.twitter.com/TyjiyfK09A — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 19, 2022

Лариса рассказала, что в последние дни своей жизни ее мать сравнивала конфликт с нацистской оккупацией города в 1941 году.

«Каждый раз, когда падала бомба, все здание содрогалось. Моя мама постоянно говорила, что не помнит ничего подобного во время Великой Отечественной войны [Второй мировой войны]», — сказала она.

Лариса рассказала, что перед побегом с семьей похоронила свою мать в местном парке.

Объедковой было 10 лет, когда нацисты оккупировали Мариуполь в октябре 1941 года. Вскоре после этого они начали облавы на евреев города.

В то время как ей удалось избежать облавы, спрятавшись в подвале, та же участь не постигла ее мать, которую увезли и расстреляли.

По словам мариупольского раввина Менделя Коэна, Обьедкова вышла замуж и стала активным членом городской еврейской общины.

Ранее Курсор писал, что Украина заявила, что российские обстрелы Мариуполя не дали возможности провести эвакуацию.