Первые 2000 американских военных прибыли в Европу

Согласно сообщению в СМИ, 300 человек из прибывшего воинского контингента останутся в Висбадене, а 1700 будут размещены в Польше, у границы с Украиной.

На фоне возможного вторжения России в Украину США отправили в Европу 2000 своих военнослужащих. Так, они высадились в немецком городе Висбаден.

Так, в Пентагоне сообщают, что в Германии до этого момента уже находились примерно 1000 военнослужащих. Они также будут переброшены в Румынию. Американцы заявили, что их войска не будут сражаться на территории Украины. Они нужны для того, чтобы «подать четкий сигнал Москве».

В Кремле же раскритиковали решение президента США Джо Байдена направить войска в Восточную Европу к границам Украины.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что это деструктивный шаг.

Ранее Курсор заявлял, что США ввели визовые санкции против Беларуси.

Кроме того, редакция нашего сайта сообщала, что Украина уведомлена Вашингтоном о предполагаемом фейковом видео России.

Еще напомним, что США и Словакия подписали военный договор.

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