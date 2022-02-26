В Офисе президента Украины рассказали о ситуации вокруг Киева

В Офисе президента Украины рассказали о том, что в окрестностях украинской столицы ситуация контролируемая.
Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
Он заявил, что Киев – это приоритетное направление для российского оккупанта. Цель этой операции РФ – смена политической власти в Украине. Была попытка подтянуть к городу максимальное количество сил оккупанта, включая технику.
Однако на данный момент ситуация контролируется ВСУ.
В городе действуют отдельные ДРГ, но против них работает полиция и территориальная оборона. На окраинах воюет ВСУ.
Ранее Курсор сообщал, что стало известно, как прошли вторые сутки войны Украины с Россией.
Кроме того, наш портал писал, что в Киевской области замечена большая колонна военной техники оккупантов.
Еще напомним, что мэрия Тель-Авива загорелась желтым и синим светом в знак солидарности с Украиной.
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