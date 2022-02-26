В Офисе президента Украины рассказали о ситуации вокруг Киева

Советник руководителя Офиса президента сообщил, что на данный момент ВСУ, полиция и силы территориальной обороны контролируют ситуацию в Киеве и вокруг него.

В Офисе президента Украины рассказали о том, что в окрестностях украинской столицы ситуация контролируемая.

Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Он заявил, что Киев – это приоритетное направление для российского оккупанта. Цель этой операции РФ – смена политической власти в Украине. Была попытка подтянуть к городу максимальное количество сил оккупанта, включая технику.

Однако на данный момент ситуация контролируется ВСУ.

В городе действуют отдельные ДРГ, но против них работает полиция и территориальная оборона. На окраинах воюет ВСУ.

Ранее Курсор сообщал, что стало известно, как прошли вторые сутки войны Украины с Россией.

Кроме того, наш портал писал, что в Киевской области замечена большая колонна военной техники оккупантов.

Еще напомним, что мэрия Тель-Авива загорелась желтым и синим светом в знак солидарности с Украиной.

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