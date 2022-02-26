Как прошли вторые сутки войны Украины с Россией

Оккупант начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам ВСУ.

По состоянию на 06:00 26 февраля оккупанты РФ продолжают наступательную операцию, хотя и несут сильные потери.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины.

Авиаудары продолжаются, враг начал передислокацию. Были осуществлены одиночные удары по Сумам, Полтаве, Мариуполю. Кроме того, враг стрелял с Черного моря, запуская крылатые ракеты морского базирования Калибр.

Сообщается, что российская тактическая авиация управляется с территории Беларуси, а также с оккупированного еще в 2014 году Крыма.

При этом, появились официальные данные о потерях российской стороны на утро 26 февраля:

самолеты — 14 едениц;

вертолеты – 8 едениц;

танки — 102 еденицы;

ББМ — 536 едениц;

пушек — 15 едениц;

ЗРК БУК — 1 еденица.

По личному составу информация уточняется, но в сети уже распространяются данные, что примерная цифра – более трех тысяч.

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