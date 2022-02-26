Как прошли вторые сутки войны Украины с Россией

По состоянию на 06:00 26 февраля оккупанты РФ продолжают наступательную операцию, хотя и несут сильные потери.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Украины.
Авиаудары продолжаются, враг начал передислокацию. Были осуществлены одиночные удары по Сумам, Полтаве, Мариуполю. Кроме того, враг стрелял с Черного моря, запуская крылатые ракеты морского базирования Калибр.
Сообщается, что российская тактическая авиация управляется с территории Беларуси, а также с оккупированного еще в 2014 году Крыма.
При этом, появились официальные данные о потерях российской стороны на утро 26 февраля:
- самолеты — 14 едениц;
- вертолеты – 8 едениц;
- танки — 102 еденицы;
- ББМ — 536 едениц;
- пушек — 15 едениц;
- ЗРК БУК — 1 еденица.
По личному составу информация уточняется, но в сети уже распространяются данные, что примерная цифра – более трех тысяч.
Ранее Курсор сообщал, что ВСУ сбили российский десантный самолет в Киевской области.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что российская ракета разрушила жилой дом в Киеве.
Еще напомним, что Папа Римский лично посетил посольство России в Ватикане
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.