МИД Украины рекомендует своим гражданам немедленно уехать из России

Пикет в Тель-Авиве в поддержку Украины Фото: Алексей С. Железнов-Авни

«МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране – немедленно покинуть ее территорию», – говорится в документе.

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Россию, а находящимся там вернуться домой.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Так, МИД обратилось с заявлением к своим гражданам, которые находятся на территории России. «В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, среди прочего, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране – немедленно покинуть ее территорию», – говорится в документе.

Как ранее писал Курсор, Россия может не остановиться на Донбассе и продолжить свои действия на территории Украины, заявил представитель украинской разведки во время совещания в Офисе президента.

Также Курсор сообщал, что украинские военные заявили в среду, что один солдат погиб и шесть получили ранения в результате обстрелов со стороны оккупантов на востоке Украины за последние 24 часа, поскольку уровень нарушений режима прекращения огня остается высоким.

Также Курсор писал, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса.

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