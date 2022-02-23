В Украине вводят чрезвычайное положение по всей стране

На всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, вводят чрезвычайное положение, – Алексей Данилов.

В СНБО сообщили, что на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, вводят чрезвычайное положение на 30 дней. В случае необходимости президент может продлить еще на 30 дней.

Чрезвычайное положение подразумевает усиление охраны общественного порядка, возможно ограничение движения транспорта, осмотр его, проверка тех или иных документов у физических лиц, заявил Алексей Данилов.

Также секретарь СНБО объяснил, что ЧП не вводится в Донецкой и Луганской областях, так как там оно действует с 2014 года.

Комендантский час будет вводиться в регионах при необходимости, добавил секретарь СНБО.

Решения о мобилизации в Украине на сегодняшний день нет, в случае необходимости оно будет принято. Военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет, дополнил Данилов.

Напомним, вчера глава крупнейшей в Украине политической партии — Слуги народа — Давид Арахамия заявил, что, по его мнению, уже сейчас нужно вводить ЧП в Донецкой и Луганской областях.

Ранее Курсор писал, что Владимир Зеленский объявил призыв резервистов в армию. Об этом он сказал в видеообращении к народу Украины вечером во вторник, 22 февраля.

Также Курсор сообщал, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса.

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