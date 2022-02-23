Почти 100 тысяч жителей Донбасса выехали в Россию за последние дни

Власти РФ заявляют, что поток беженцев из Донецкой и Луганской областей Украины усиливается с каждым днем — в России уже открыли более двухсот временных лагерей для таких людей.

С момента объявления эвакуации в регионе более 96 тысяч жителей Донбасса пересекли границу с Российской Федерацией. Об этом в среду, 23 февраля, сообщил Александр Чуплян, заместитель директора МЧС России.

«В 06:00 по московскому времени российскую границу пересекли более 96 тысяч человек», — сказал он.

Чуприян добавил, что в 12 регионах Российской Федерации насчитывается 230 временных поселений.

«За медицинской помощью обратились более 800 человек, госпитализировано 76 человек, в том числе 34 ребенка», — сказал представитель МЧС России, добавив, что с эвакуированными работают 73 психолога МЧС. Он был там.

Кроме того, он заявил, что психологическая поддержка была оказана более чем 25 тысячам беженцев.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

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