«Планируют захват российских активов»: в рф пригрозили Германии местью

Спикер госдумы заявил, что россия может отомстить в случае ареста ее активов.

Спикер госдумы россии вячеслав володин* заявил в четверг, что в случае ареста активов страны москва будет иметь право предпринять соответствующие шаги против государств, которые пошли на такой шаг.

«Сегодня правительство Германии приняло решение переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью они планируют захват российских активов для восстановления Украины, — написал володин в своем Telegram-канале, подчеркнув, что на момент принятия решения москва получит «право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств».

Спикер думы подчеркнул, что в соответствии с международным правом «произвольных решений не бывает, правила должны быть одинаковыми для всех… то же самое относится и к аресту денег и имущества».

Напомним также, что координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил журналистам в среду, что США планируют направить дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни и недели.

Он пояснил, что поддержка необходима, поскольку боевые действия в восточной части страны в последние недели «были особенно интенсивными», так как россия пытается «склонить чашу весов», направив дополнительные войска на Донбасс.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.