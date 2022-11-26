Почему до 2013 года «Голос Америки» был запрещен в США

Конгресс США принял в 1948 году закон Смита-Мундта, по которому было запрещено радиовещание «Голоса Америки» и «Радио Свобода» на территории США.

Радиостанция «Голос Америки» была создана в 1942 году как противовес нацистской пропаганде.

Материал подготовлен по материалам Wikipedia.

К окончанию Второй мировой войны «Голос Америки» вещал уже на 40 языках, а после этого радиостанция стала мощным оружием для американской пропаганды в холодной войне.

Новости преподносились именно в этом ключе, поэтому, опасаясь чтобы обычные среднестатистические американцы не стали мишенью для заведомо искаженных новостей, было принято решение на законодательном уровне.

В 1948 году Конгресс принял закон Смита-Мундта. В нем Госдепартаменту запрещалось через «Голос Америки», «Радио Свобода» и любые другие СМИ напрямую вещать для жителей США.

Естественно, обычные американцы, которые задавались определенной целью, все равно могли слушать передачи. Для этого они использовали коротковолновый приемник, а после этого и ресурсы Интернета. Но принятый в 1948 году отменили лишь в 2012 году.

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